Doorgaan Parijs-Roubaix ineens een stuk onwaarschijnlijker: ’De lucht is iets minder blauw’

De Fransen kondigde donderdag nieuwe maatregelen aan voor vier weken. In zestien departementen, waaronder de regio Parijs en Hauts-de-France waar de klassieker aankomt, geldt sinds vrijdag een lockdown.

Parijs-Roubaix staat op 11 april gepland en valt dus binnen de periode van vier weken. Dat wil niet meteen zeggen dat de hel van het Noorden, die vorig jaar werd afgelast wegens de coronapandemie, niet kan doorgaan. Ook Paris-Nice liep door een departement in Frankrijk waar een lockdown van kracht was en ook in Noord-Italië werd desondanks gekoerst. Profsporten in de buitenlucht zijn bovendien nog steeds toegestaan.

Slechte voortekenen

Maar de bestuurder Michel Lalande van de Hauts-de-France had maandag geen positieve boodschap over het doorgaan van Parijs-Roubaix. „Ik zal jullie een antwoord geven wanneer de tijd rijp is, maar op dit moment kunnen jullie het wel raden”, aldus Lalande in de Franse ochtendshow France Bleu Nord. „Maar de lucht ziet er iets minder blauw uit op dit moment.”

Aan de opmerking dat er in landen als België, Italië en Spanje deze weken gewoon gekoerst wordt, had Lalande geen boodschap. „Men zal mij de samenhang met de geldende maatregelen moeten uitleggen.”