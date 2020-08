Ferrari en Renault zetten door in Racing Point-rel

Racing Point kreeg een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering, omdat het de zogenaamde brake ducts (remhappers) van de Mercedes van vorig jaar heeft gekopieerd.

Over de straf is veel gesteggel. Racing Point zou alleen het sportieve reglement hebben overtreden, en niet het technische reglement. Het genoemde onderdeel was vorig jaar nog wel over te kopen van een ander team en vanaf 2020 niet meer. Racing Point zelf gaf al aan ook in beroep te gaan tegen de, in hun ogen, onterechte straf.

Ferrari en Renault, dat de zaak in het tweede race-weekeinde in Oostenrijk aanhangig maakte, hebben hun intentie om in beroep te gaan nu geformaliseerd. McLaren is juist afgehaakt. Over het vierde team dat de intentie uitsprak, Williams, is nog niet bekend of het doorzet.

De zaak zal voorkomen bij het International Court of Appeal van de FIA. Het juridische gevecht is zodoende nog lang niet voorbij. Dat Racing Point dit jaar in een soort kopie van de Mercedes van vorig jaar rijdt, is veel teams in het verkeerde keelgat geschoten.