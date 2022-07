Jamaicaans trio jaagt op erfenis Dafne Schippers

Sport

Vijfde wereldtitel op 100 meter voor ongenaakbare Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce is nog steeds de koningin van de sprint. De Jamaicaanse veroverde op de WK atletiek in Eugene voor de vijfde keer in haar carrière de wereldtitel op de 100 meter. Ze spurtte in stadion Hayward Field naar het goud in een kampioenschapsrecord van 10,67.