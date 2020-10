’Kans van Louis van Gaal op WK in Brazilië superspeciaal’

„Ik weet nog dat ik in het kantoortje van Foeke stond en hij zei: jij wordt mijn nummer 1”, vertelt Vorm, die uiteindelijk bijna 150 wedstrijden speelde. „Die uitspraak van Foeke verbaasde me, omdat FC Utrecht de dure Franck Grandel en Joost Terol onder contract had. Die kans en het vertrouwen dat me werd gegeven, waren cruciaal voor mijn verdere carrière.”

Vlak voor zijn transfer van Swansea City, waar hij onder Rodgers zijn succesvolste periode kende, naar Tottenham Hotspur in 2014 beleefde hij een van de hoogtepunten in zijn keeperscarrière. Tijdens de troostfinale tussen Nederland en gastland Brazilië (0-3 winst) mocht de 15-voudig international vlak voor tijd zijn WK-debuut maken. Vorm: „Als je de beelden terugziet, heb ik op dat moment zó’n stralende lach op mijn gezicht.”

„Het was een zeer bijzonder toernooi. Wat wij daar hebben gedaan, was meer dan voetbal. Er is daar een team gesmeed dat voor elkaar door het vuur wilde gaan. Ik vond het superspeciaal dat Louis van Gaal me de kans gaf om die bijzondere periode te bekronen tegen Brazilië.”

