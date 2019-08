FC Utrecht na verlenging uit Europa

De ploeg van trainer John van den Brom had veelal de bal in de eerste helft, maar wist bitter weinig te doen met het veldoverwicht. Toch kwamen de Domstedelingen op 0-1, vlak voor rust. De Bosnische sluitpost Ivan Brkic was daar wel voor nodig, want na een matige vrije trap van Simon Gustafson - recht op hem af - liet hij de bal op een klassieke manier door zijn handen rollen: 0-1.

Na de treffer werd het een vlakke vertoning van beide kanten, waarbij Utrecht wel nog steeds meer balbezit had, maar amper kansen wist te creëren. Het gebrek aan creativiteit brak de ploeg op dat moment wel op, want in de 65e minuut lag de bal achter David Jensen in het netje: 1-1. Een voorzet vanaf rechts werd fraai binnengegleden door Irfan Hadzic, zo over de Deense keeper heen.

FC Utrecht tegen Zrinjski Mostar Ⓒ BSR Agency

Beide teams leken daarna niet meer tot een treffer, ook niet na verlenging. Maar dat gebeurde wel. Een voorzet vanaf links werd ongelukkig geraakt door aanvoerder Willem Janssen. Zijn inzet vloog vervolgens tergend langzaam op de onderkant van de lat. Doelman Jensen stond hulpeloos toe te kijken hoe de bal terugstuiterde. Stanisa Mandic profiteerde hiervan in de 111e minuut: 2-1 voor de Bosniërs.

Utrecht kon vervolgens in de resterende tijd het tij niet meer keren. De winnaar van de Nederlandse play-offs ligt er na een rondje Europa al weer uit.