Subliem record Dimitri Van den Bergh op Grand Slam of Darts

De 26-jarige Belg gooide liefst 114,85 gemiddeld, het hoogste gemiddelde in de geschiedenis van het Grand Slam of Darts. Van den Bergh deed het net iets beter dan de 114,65 die dartslegende Phil Taylor in 2014 gooide.

„Ik ben blij met de overwinning en de manier waarop ik heb gespeeld”, reageerde Van den Bergh. „Ik heb al enkele keren tegen Rickie moeten aantreden en als hij in vorm is dan moet je al heel goed voor de dag komen om hem te verslaan. Het nieuwe record is mooi meegenomen, maar het komt er op aan om de wedstrijden te winnen.”

Bron: Het Nieuwsblad