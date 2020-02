Michel Butter en Khalid Choukoud willen via Coolsingel naar marathon Tokio

Voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 kwam Butter in regenachtige omstandigheden slechts acht tellen tekort voor het verwezenlijken van zijn olympische droom. Op het snelle parcours in de Maasstad krijgt hij een nieuwe kans. Het persoonlijk record van de 34-jarige atleet uit Castricum staat op de klassieke afstand van 42.195 meter op 2.09.58.

Ook Choukoud (33) richt zich op Tokio. Net als Butter was hij eerder sneller dan de olympische kwalificatie-eis. Bij het jubileum van Rotterdam wil de Hagenaar zichzelf overtreffen en zijn beste tijd van 2.10.52, gelopen in de havenstad, aanscherpen.