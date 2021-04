Tiger Woods deelt eerste foto sinds horrorcrash: ’Herstel verloopt langzaam’

De golfer herstelt naar eigen zeggen langzamer dan gehoopt. „Het herstel van mijn oefenbaan verloopt sneller dan dat van mij. Gelukkig heb ik een betrouwbare partner die me bijstaat”, zei Woods verwijzend naar zijn hond. De golfer laat tijdens zijn herstel de oefengolfbaan naast zijn huis opknappen.

Op de foto draagt Woods een gipsverband om zijn rechterbeen. Na de crash moest de golfer, vanwege zware verwondingen, meerdere operaties aan zijn been ondergaan.

De 82-voudig toernooiwinnaar reed bij zijn ongeval bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij in februari met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Volgens de sheriff van Los Angeles County reed hij tegen de 140 kilometer per uur. „De belangrijkste oorzaak van dit verkeersongeval was het rijden met een veel te hoge snelheid op deze weg, waardoor het niet mogelijk was de bocht te nemen”, aldus de agent.

Woods heeft tijdens zijn carrière vijf rugoperaties en vijf knieoperaties ondergaan, dus hij weet hoe het is om na een blessure de weg omhoog weer te vinden. De golfwereld zal in ieder geval opgelucht ademhalen dat ze weer een glimp van hun lachende icoon hebben gezien.