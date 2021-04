Cambuur-coach hoopt op rondvaart: ’We hebben hier mooie grachtjes’

Bij Cambuur hopen ze naast de beloofde ’helikopterhuldiging’ op 1 mei op nog meer feest. „Ik hoop wel dat er iets georganiseerd kan worden voor de supporters, met een rondtocht of met bootjes. We hebben hier mooie grachtjes hoor. Die laatste periodetitel willen we ook pakken. Als er een vitrine komt in het nieuwe stadion (medio 2023, red.), staat die prijs er ook gewoon tussen.”

Robert Mühren was tegen Jong AZ ook weer trefzeker, zijn 35e competitiegoal van dit seizoen. Bij Cambuur houden ze de adem in of de Volendammer zijn aflopende contract gaat verlengen. „Robert is een aparte, maar echt hartstikke leuk”, zegt De Jong.

„Afgelopen week zei hij ineens tegen mij: trainer, je zegt al anderhalf jaar mijn naam verkeerd”, vertelt De Jong. „Het is Ró-bert, geen Robbert. Ik zei: Nou als dat alles is lieve schat, dan is het ook wel goed, hè? In het begin moest ik daaraan wennen, ik dacht dat hij wel eens boos op mij was. Maar een machtige man. Ik hoop echt dat hij blijft. Hij loopt twaalf kilometer in een wedstrijd! Waarvan 1300 tot 1400 sprintmeters. Die data zijn niet normaal en dan ook nog veertien assists en dertig goals erbij. Hij moet ergens gelukkig zijn.”

Lees het hele, exclusieve verhaal met Henk de Jong in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 24 april