Aftellen naar 35e landstitel voor Ajax is begonnen

Feyenoord-’rots’ Eric Botteghin is helemaal terug

Eric Botteghin is aan zijn zesde en waarschijnlijk laatste seizoen bij Feyenoord bezig. De 1.94 lange Braziliaan is een hoop gewend, in de Nederlandse competitie na veertien jaar sowieso. Toch wil hij er in dit rare coronaseizoen wat uitlichten. „Die spandoeken in De Kuip. Op 50.000 stoelen hangen z...