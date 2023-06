Sprookje Svitolina en Sluiter op Roland Garros ten einde

De openingsset ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 4-4 kreeg Svitolina het eerste breekpunt van de wedstrijd tegen. Sabalenka benutte dat buitenkansje en greep nadat ze haar eigen service had behouden de eerste set met 6-4.

In de tweede set pakte Svitolina een voorsprong van 2-0, maar die wist ze niet vast te houden. Bij een 5-4 stand wist Sabalenka haar tweede wedstrijdpunt te verzilveren. Na afloop was er geen handdruk tussen de Oekraïense en Wit-Russische tennisser.

Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top 10 loodste. De speelster is mede door een bevalling teruggevallen op de wereldranglijst. Maar ze won vorige week het toernooi van Straatsburg en stond nu voor het eerst sinds 2021 in een kwartfinale van een grandslamtoernooi.

Sabalenka stuit de halve finale op Karolina Muchova. De Tsjechische versloeg eerde op de dag Anastasia Pavlioetsjenkova. Na 1 uur en 40 minuten moest de 31-jarige Russische zich gewonnen geven (7-5 6-2).

Muchova brak haar opponente al in de eerste game. In de eerste set volgden over en weer nog vier breaks, waarna de Tsjechische het op eigen service afmaakte. In de tweede set nam Muchova al snel een grote voorsprong en benutte vervolgens haar tweede wedstrijdpunt.

Pavlioetsjenkova miste een groot deel van het vorige seizoen door een knieblessure. De Russische is afgezakt naar de 333e plek op de wereldranglijst en werd daarmee de laagstgeklasseerde kwartfinaliste op Roland Garros ooit. Muchova is de nummer 43 van de wereld en had tot nu toe als beste prestatie een halvefinaleplek op de Australian Open in 2021.

