L'Équipe: Ziyech dicht bij transfer van Chelsea naar PSG

De 29-jarige Ziyech verruilde Ajax in 2020 voor Chelsea. De Marokkaanse international kwam dit seizoen in 10 competitiewedstrijden in actie voor de club uit Londen, maar werd nooit een echt vaste waarde in het eerste elftal van Chelsea.

Ziyech maakte indruk op het WK voetbal in Qatar waar hij met Marokko tot de halve finales kwam, waar het land werd uitgeschakeld door Frankrijk. De spelmaker werd na het WK al in verband gebracht met onder meer Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona en AC Milan.