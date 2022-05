Michael van Gerwen hard onderuit tegen nummer 71 van de wereld

De 33-jarige Van Gerwen, de nummer drie op de Order of Merit, noteerde een gemiddelde van 89,77 over drie pijlen en kwam niet in de buurt van de veel betere score van 96,16 van zijn vier jaar oudere opponent. Het finishpercentage van 7,14 van Mighty Mike was schokkend te noemen. Van Gerwen miste maar liefst 13 van de 14 pijlen op een dubbel. Lukeman kwam tot 6 uit 16: goed voor een percentage van 37,5.

Ook Dirk van Duijvenbode, Jelle Klaasen en Danny Jansen gingen vroegtijdig kopje onder in Stuttgart. Van Duijvenboord verloor met 6-4 van Nathan Rafferty, Klaasen moest met 6-5 zijn meerdere erkennen in Rob Cross en Jansen was een maatje te klein voor Brendan Dolan: 6-4.

Danny Noppert won wel. De Fries versloeg Michael Smith met 6-4 en staat in de achtste finale nu tegenover Rafferty. Ook regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld Peter Wright doet nog mee om de eindzege. Hij treft Jonny Clatyon.

Het toernooi in Duitsland wordt zondagavond afgesloten.

Progamma achtste finale