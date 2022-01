Arsenal blijft met 10 man overeind tegen Liverpool

Arsenal stapte in Liverpool als morele winnaar van het veld. De bezoekers speelden bijna driekwart van de wedstrijd met tien man. De Zwitser Granit Xhaka kreeg in de 24e minuut de rode kaart voor een wilde overtreding op Diogo Jota. Liverpool, met verdediger Virgil van Dijk het hele duel in actie, kon de numerieke meerderheid niet in de stand tot uitdrukking brengen.

De return in Londen is volgende week. Vorige week werd het eerste duel tussen beide clubs uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus bij Liverpool.

Chelsea heeft zich al voor de finale van de League Cup geplaatst. De Londense club versloeg stadgenoot Tottenham Hotspur twee keer: 2-0 en 0-1.