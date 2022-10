Max Verstappen stapt in Honda-auto (1999) van vader Jos: ’Een speciaal moment’

De leider in de WK-stand kroop tijdens een rondleiding opnieuw in de auto waarmee zijn vader Jos destijds een comeback in de F1 aan het voorbereiden was, meer dan twintig jaar nadat hij dat als klein kind al eens deed. „Een speciaal moment”, klonk het op sociale media.

De Honda RA099 is het F1-prototype waarmee de Japanners een comeback in de Formule 1 aan het voorbereiden waren destijds (1999), maar het kwam er toen niet van.

Japan heeft sowieso al een bijzondere plek voor de familie Verstappen. Max Verstappen reed immers in 2014 zijn eerste vrije training daar als F1-coureur, terwijl Jos zijn laatste race in de koningsklasse van de autosport ook in Japan reed.

De beelden:

