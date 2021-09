Grand Slam-droom Novak Djokovic aan duigen: Daniil Medvedev wint US Open

Djokovic ging zondagavond (Nederlandse tijd) op jacht om het praktisch onmogelijke mogelijk te maken. De Nummer één van de wereld zou bij toernooiwinst de heilige graal in het tennis bereiken: het winnen van alle vier de grandslamtoernooien in één jaar. Rod Laver was 52 jaar geleden de laatste tennisser die dit lukte. Bovendien zou de Serviër zijn eeuwige rivalen Roger Federer en Rafael Nadal passeren in het aantal gewonnen grandslamtitels. Alle drie de grootheden hebben twintig grandslamtitels in hun bezit.

Vliegende start

Medvedev kende een vliegende start tegen Djokovic. Hij brak de slordige Serviër direct en liep snel uit naar een 2-0 voorsprong. De Rus bleef de hele set fantastisch serveren en trok het eerste bedrijf met 6-4 naar zich toe.

Bekijk ook: Novak Djokovic koerst af op zelden vertoonde prestatie en treedt finale US Open tegemoet alsof leven ervan afhangt

Aan het begin van de tweede set kreeg Djokovic gelijk drie kansen om Medvedev te breken. De Rus bleef echter koel en poetste alle breekkansen, tot ergernis van de Serviër, weg. Door een misser van de organisatie werd de partij twee games later plotseling onderbroken door harde muziek. De nummer één van de wereld kon vervolgens na het missen van wéér een breekpunt zijn frustraties niet meer binnenhouden. Met een aantal harde klappen sloeg Djokovic zijn racket aan flarden.

Een zwaar gefrustreerde Novak Djokovic slaat zijn racket aan diggelen. Ⓒ ProShots.

Wat de Serviër maar niet lukte, lukte Medvedev wel. Bij een stand van 2-2 snoepte de Rus wederom een servicegame van zijn tegenstander af. Met werkelijk fantastisch spel liep Medvedev uit naar een 5-3 voorsprong. Djokovic maakte er nog 5-4 van, maar op zijn eigen service trok de nummer twee van de wereld ook de tweede set naar zich toe: 6-4, 6-4.

Radeloze Djokovic

Aan het begin van de derde set was het wederom raak voor de Rus. Hij brak Djokovic liefst twee keer achter elkaar en liep hij uit naar een 4-0 voorsprong. De Serviër leek bij vlagen radeloos te worden van het geweldige spel van zijn tegenstander. Bij een stand van 5-2 mocht Medvedev de partij uitserveren, maar de spanning was duidelijk zichtbaar bij de Rus.

Djokovic brak terug en won vervolgens ook zijn eigen servicegame. Het bleek echter uitstel van executie voor de Serviër, want toen de Rus voor de tweede keer de kans kreeg om de wedstrijd uit te serveren, faalde hij niet. Na ruim twee uur spelen kreeg Mevedev Djokovic op zijn knieën: 6-4, 6,4, 6-4.

Na twee eerdere verloren grandslamfinales (twee jaar geleden verloor de Rus in New York van Nadal. Dit jaar verloor hij van Djokovic tijdens de finale van de Australian Open) is drie keer dus scheepsrecht voor Medvedev.