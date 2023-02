’17-jarige zoon van Ronaldinho tekent binnenkort bij Barça’

Mendes doorliep eerder de academie van PSG, maar sinds zijn vertrek bij het Braziliaanse Cruzeiro een jaar geleden is hij een transfervrije speler. Naar verluidt was hij de voorbije weken al op proef bij de Catalaanse grootmacht, die momenteel aan de leiding gaat in de Spaanse hoogste klasse.

„Wanneer mijn zoon hier getekend heeft, zal ik opnieuw meer aanwezig zijn op de club. Barcelona is altijd een deel van mijn leven en mijn hart geweest en dat zal zich voortzetten bij mijn zoon”, vertelde de intussen 42-jarige Ronaldinho, die tussen 2003 en 2008 vijf seizoenen als speler actief was bij de Blaugrana. Bovendien is hij ook de huidige ambassadeur van de Spaanse club.

Bron: RAC1/Het Nieuwsblad