DINSDAG 29 NOVEMBER

Mexicaan Guardado toch fit voor laatste groepswedstrijd op WK

17.03 uur: De Mexicaanse voetbalploeg kan woensdag in de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Saudi-Arabië toch beschikken over aanvoerder Andrés Guardado. De 36-jarige middenvelder viel zaterdag tegen Argentinië kort voor rust geblesseerd uit en Mexicaanse media meldden dat hij tegen Saudi-Arabië zou ontbreken. Guardado verscheen dinsdag echter op de persconferentie en vertelde dat hij gewoon kan spelen.

„Het gaat goed met me. Ik heb een tik gehad, maar dat is het”, aldus de oud-PSV’er, die tegen Argentinië werd afgelost door Érick Gutiérrez. Met de huidige PSV-speler in de ploeg ging Mexico na rust met 2-0 onderuit.

De ploeg van bondscoach Gerardo Martino begon het WK met een gelijkspel tegen Polen (0-0) en moet van Saudi-Arabië winnen om de knock-outfase te kunnen bereiken. Mexico is dan ook afhankelijk van het resultaat bij Polen - Argentinië. Polen voert groep C aan met 4 punten, Argentinië en Saudi-Arabië hebben 3 punten. „Als we zelf winnen, kunnen we wellicht profiteren van het resultaat bij Polen - Argentinië”, aldus Martino.

Braziliaanse vedette Neymar ook niet tegen Kameroen

16.46 uur: De Braziliaanse voetballer Neymar ontbreekt ook in het derde groepsduel van Brazilië op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, vrijdag tegen Kameroen. De vedette van Paris Saint-Germain miste ook al de tweede wedstrijd van Brazilië, waarin werd gewonnen van Zwitserland (1-0).

Neymar raakte in het openingsduel van zijn land tegen Servië (2-0) geblesseerd aan een enkel. Vooralsnog zijn ook Danilo (eveneens enkel) en Alex Sandro (spierblessure) niet beschikbaar.

Brazilië, een van de favorieten op het WK, is al geplaatst voor de volgende ronde.

Denemarken heeft Kjaer terug voor beslissend duel met Australië

13.45 uur: De Deense bondscoach Kasper Hjulmand kan woensdag bij de afsluitende groepswedstrijd van zijn ploeg tegen Australië weer beschikken over aanvoerder Simon Kjaer. De 33-jarige verdediger ontbrak vanwege een spierblessure in de wedstrijd tegen Frankrijk, die de Denen met 2-1 verloren. „Zoals het er nu uitziet, zijn alle spelers inzetbaar”, zei Hjulmand.

De Denen hebben na het 0-0-gelijkspel tegen Tunesië en de nederlaag tegen Frankrijk slechts een punt. Om de achtste finales te bereiken, heeft Denemarken een overwinning op Australië nodig. De bondscoach verwacht een open wedstrijd. „De Australiërs weten dat ook zij zich in een gevaarlijke situatie bevinden. Ze hebben genoeg aan een gelijkspel, maar kunnen ze daar op dit niveau wel op spelen? Het zou me zeer verbazen als ze niet uit het zestienmetergebied komen en ons niet zouden aanvallen.”

De wedstrijden Denemarken-Australië en Frankrijk-Tunesië worden woensdag om 16.00 uur gespeeld.

FIFA start procedure vanwege gedrag supporters Kroatië

11:26 uur Wereldvoetbalbond FIFA is een procedure gestart tegen de Kroatische voetbalbond vanwege het gedrag van supporters tijdens de tweede groepswedstrijd van Kroatië tegen Canada. Kroatië won dat duel met 4-1. Aanleiding van de procedure zouden beledigingen zijn aan het adres van de Canadese doelman Milan Borjan, die een Servische achtergrond heeft.

De keeper werd beledigd met een spandoek dat verwees naar de oorlog die de Serviërs met Kroatië uitvochten en met spreekkoren. Borjan is omstreden bij de Kroaten, omdat hij in het verleden in interviews controversiële uitspraken heeft gedaan over zijn geboorteland.

Belgen wijzigen bezetting persconferentie op laatste moment

10:54 uur De Belgische voetbalploeg heeft de bezetting voor de persconferentie van dinsdag op het laatste moment gewijzigd. Arthur Theate en Yannick Carrasco worden achter de desk vervangen door aanvoerder Eden Hazard en doelman Thibaut Courtois.

Aanvankelijk werd dinsdagochtend bekendgemaakt dat Hazard en recordinternational Jan Vertonghen de media te woord zouden staan, maar ook dat werd aangepast. „Het is een stoelendans aan het worden en dat geeft aan hoe gespannen de situatie is”, meldt het Belgische persbureau Belga. Met het persmoment wordt een poging gedaan om de druk weg te nemen die is ontstaan na de gebeurtenissen in de voorbije dagen. „Steeds meer signalen wijzen erop dat er ernstige spanningen zijn in de spelersgroep.”

Het is naar verluidt al enkele dagen onrustig in het Belgische kamp. Captain Hazard verkondigde zaterdag onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel tegen Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. Sterspeler Kevin De Bruyne liet door The Guardian optekenen dat zijn ploeg „te oud” is om nog mee te doen voor de prijzen.

De Franse sportkrant L’Équipe kwam met het verhaal dat Vertonghen en De Bruyne na de wedstrijd tegen Marokko in de kleedkamer neus aan neus hebben gestaan. Romelu Lukaku zou tussen de twee zijn gekomen.

België, dat na twee duels 3 punten heeft, speelt donderdag tegen Kroatië.

Baas WK-organisatie: in totaal 400 tot 500 dode arbeidsmigranten

10:22 uur De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, heeft in een interview gesproken over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten in Qatar. „De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet”, zei hij in gesprek met Piers Morgan van de Britse zender Talk TV.

De interviewer had gevraagd naar het realistische aantal van arbeidsmigranten die door hun werkzaamheden in verband met het WK voetbal zijn overleden. Op de werkplaatsen zijn volgens de officiële cijfers drie mensen gestorven. „We hebben alle incidenten onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er drie werkgerelateerde overlijdens bij waren”, zei Al Thawadi in juli van dit jaar nog tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Op die bewering lijkt hij nu terug te zijn gekomen.

Definitieve cijfers van alle overleden arbeidsmigranten die in relatie met het WK zijn overleden heeft het organisatiecomité tot dusverre niet gegeven. De Britse krant The Guardian sprak in 2021 van 6500 dode arbeidsmigranten op de werkplaatsen in het land in de voorgaande tien jaar. Qatar heeft daar altijd van gezegd dat dat niet klopt.

Al Thawadi wees in het interview op de hervormingen die in de afgelopen jaren in het emiraat zijn doorgevoerd voor verbetering van de werkomstandigheden bij de WK-stadions. Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de Nederlandse voetbalbond KNVB onderdeel van is, heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.