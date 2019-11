Canadese tennissers als eerste naar halve finales

Ze versloegen in Madrid het team van Australië met 2-1. Vasek Pospisil en Denis Shapovalov brachten de zege binnen.

Pospisil zette Canada op voorsprong door het eerste enkelspel te winnen van John Millman: 7-6 (1) 6-4. Millman nam de plek in van Nick Kyrgios, die in de groepswedstrijden tegen Colombia en België zijn enkelspelen had gewonnen.

Bekijk ook: Trieste omstandigheden zetten streep door kwartfinale Davis Cup voor Bautista Agut

Alex de Minaur won vervolgens namens Australië van Shapovalov met 3-6 6-3 en 7-5. De twee talentvolle tennissers deden weinig voor elkaar onder. In de derde set was De Minaur net wat feller en overtuigender dan de grillige Shapovalov.

Canada besliste het duel in het dubbelspel. Het koppel Shapovalov/Pospisil rekende af met John Peers en Jordan Thompson in twee sets: 6-4 6-4. Tegenstander van Canada in de halve finale is de winnaar van de confrontatie in de kwartfinale op vrijdag tussen Rusland en het Servië van Novak Djokovic.