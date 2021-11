Braziliaanse club Palmeiras wint opnieuw Copa Libertadores

Raphael Cavalcante Veiga bezorgde Palmeiras al na vijf minuten een voorsprong en in de 72e minuut maakte Gabriel Barbosa gelijk. Deyverson, die Veiga in de 91e minuut verving, werd in de verlenging de man van de avond. De Braziliaan profiteerde van een fout in de defensie van Flamengo en schoot met links raak in de korte hoek.

Voor Palmeiras is het de derde titel in de Copa Libertadores. Ook in 1999 was de club uit São Paulo de beste van Zuid-Amerika.