Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is allemaal ingedaald, maar ook weer niet’ Tallon Griekspoor vroeg gewekt na droomzege: ’Om 7 uur stonden ze op de stoep’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor is uitstekend op dreef. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Tallon Griekspoor had na zijn toernooizege in Rosmalen aanvankelijk het plan om de bloemetjes eens flink buiten te zetten, maar dat kwam er niet van. De 26-jarige Nederlander was daarom fit genoeg om ook bij het ATP 500-toernooi in Halle met een zege te beginnen. Roberto Carballés Baena werd overtuigend aan de zegekar gebonden: 6-2 en 7-5.