VVV-Ajax (0-13) is competitievervalsing

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Niet eens 13-0, nee 0-13. Hoewel, wat is het verschil tussen uit en thuis in dit coronatijdperk? Op het oog heeft de tweede golf van de coronapandemie niets te maken met het aanscherpen door Ajax van het eigen record van grootste overwinning ooit in de Eredivisie uit 1972: 12-1 tegen Vitesse. Over 48 jaar zal niemand refereren aan Covid-19 als de 0-13 bij VVV-Venlo-Ajax wordt verbeterd.