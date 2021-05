Dick Advocaat snapt kritische Dirk Kuyt niet

Volgens de oud-aanvaller en voormalig jeugdtrainer heeft Feyenoord jeugdspelers die beter zijn dan sommige voetballers van het eerste elftal. „Als Dirk Kuyt dat soort dingen zegt, ben ik blij dat hij maar heel kort bij ons is geweest. Hoe kan hij dit nou zeggen? Hij heeft een week stage gelopen. Ik begrijp zijn opmerking niet, ” aldus Advocaat op de persconferentie een dag voor het competitieduel met Heracles Almelo

Advocaat kan donderdag weer over Steven Berghuis en Jens Toornstra beschikken. Beide spelers keren terug van een schorsing. „Als dit soort jongens weer mee kunnen doen, dan merk je dat vaak aan het elftal”, zei de ervaren coach.

Conference League

Feyenoord heeft nog een kleine kans op de vierde plaats, die rechtstreekse plaatsing voor de voorronden van de nieuwe Conference League oplevert. De achterstand van Vitesse is twee speelronden voor het einde 5 punten. „We moeten dus tweemaal winnen en hopen dat Vitesse niet wint”, besefte Advocaat.

Als Feyenoord geen vierde wordt, dan moet het in de play-offs een ticket voor de voorronden van de Conference League zien veilig te stellen. „Dat is belangrijk voor Feyenoord maar we kunnen dan niet spreken van een geslaagd seizoen”, erkende Advocaat. „We kunnen het nog enigszins goedmaken maar het is matig geweest vanaf januari.”