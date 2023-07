Jumbo-Visma-directeur Plugge onder vuur: teams sturen brief over discutabele dubbelfunctie

Acht teams hebben hun zorgen kenbaar gemaakt in een brief aan Plugge, het bestuur van de AIGCP en andere stakeholders. Cyclingnews meldt dat in de brief niet alleen wordt gerept over de discutabele dubbelfunctie. Ook worden Plugge en collega-directeur Javier Barrio verweten dat zij slecht communiceren over belangrijke besluiten binnen de organisatie.

De teams - onder hen Alpecin Deceuninck, Lotto Dstny en Movistar - vragen om een verandering van de structuur binnen de belangenvereniging. Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Soudal-QuickStep, EF Education-EasyPost en Lidl-Trek blijven vooralsnog loyaal aan Plugge.

Plugge is sinds 2021 directeur van de AIGCP. ,,Ik denk dat we sindsdien mooie dingen hebben neergezet”, zegt hij tegen Cyclingnews. ,,We hebben een goede band met de stakeholders en zijn recent het initiatief SafeR gestart. Ik denk dat ik tot nu toe heb gedaan wat er van mij verwacht werd. Je kunt nooit iedereen tevreden houden, maar Javier Barrio en ik werken hard voor de belangen van de teams. Dat er nu ruzie wordt gemaakt door mensen die geen hulp bieden of zelf dingen inbrengen, doet pijn. Het enige wat ik wil is het niveau van de sport omhoog tillen.”