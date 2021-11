Voormalig Oranje-international Rinus Bennaars (90) overleden

Tussen 1951 en 1954 was de toenmalige speler van DOSKO uit Bergen op Zoom in tien duels van het Nederlands elftal actief. Als Feyenoorder keerde Bennaars in 1963 terug in Oranje. Met de Rotterdamse club won hij twee landstitels.

Bennaars maakte op 2 mei 1963 grote indruk in de oefeninterland in het Olympisch Stadion in Amsterdam tegen regerend wereldkampioen Brazilië. Bennaars hield als speciale bewaker grootmeester Pelé uit de wedstrijd. De Braziliaanse voetbalheld kreeg van hem geen ruimte om te voetballen en liet zich uiteindelijk een tikje geïrriteerd wisselen. Oranje won het gedenkwaardige duel met 1-0.