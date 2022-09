Coach Celtics na ’intieme relatie’ met medewerkster seizoen geschorst

Sport

NBA-legende Bill Russell (88) overleden

De meest succesvolle basketballer ooit in de NBA, Bill Russell, is op 88-jarige leeftijd overleden. Russell werd in de jaren 50 en 60 elf keer kampioen met Boston Celtics. De familie maakte de dood van Russell via een verklaring op zijn sociale media bekend. „Bill Russell, de grootste winnaar in de ...