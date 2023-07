WK-goud lonkt voor Bol; grote rivale McLaughlin laat 400 meter horden lopen

Door deze keuze is de kans heel groot dat Bol over ruim een maand in Boedapest haar eerste wereldtitel gaat veroveren. De 23-jarige Nederlandse is doorgaans minimaal een seconde sneller over de ronde met tien horden dan al haar andere concurrentes.

„Het is een grote uitdaging om te zien wat Sydney kan doen op de 400 meter vlak”, zegt Kersee in The New York Times over McLaughlin, de wereld- en olympisch kampioene op de 400 meter horden.

Maar de Amerikaanse atlete zal de horden niet definitief vaarwel zeggen. „Dat onderdeel staat nog steeds in mijn plannen als haar coach”, aldus Kersee. „Het zou best eens kunnen dat ze op de 400 meter horden opnieuw olympisch kampioen wil worden en/of haar eigen wereldrecord wil verbeteren.”

McLaughlin en haar coach hebben ook nog overwogen om beide disciplines tijdens de komende WK (19-27 augustus) te combineren, maar zien daar vanaf. Kersee: „De dubbel geeft ons te weinig tijd om te herstellen.”

Fleur Jong

Terwijl Bol & co nog meer dan een maand geduld moeten betrachten voordat de wereldstrijd in Hongarije losbarst, zijn de wereldkampioenschappen para-atletiek in Parijs al in volle gang. Met een glansrol voor Fleur Jong. De 27-jarige atlete uit Middenbeemster zorgde donderdag voor een gouden dubbelslag. Drie dagen nadat ze wereldkampioene bij het verspringen werd, greep de paralympisch kampioene ook de wereldtitel op de 100 meter sprint. Ze zegevierde in een tijd van 12,48 seconden, achthonderdste boven haar eigen wereldrecord. In Stade Charléty liet Jong de concurrentie ruim achter zich. Het zilver was in 12,83 voor de Spaanse Sara Andres Barrio. Achter de winnares van het brons, Marissa Papaconstantinou uit Canada (12,95), finishte Oranje-debutante Kiki Hendriks als vierde (12,99), vlak voor landgenote Kimberly Alkemade: 13,02.

Bij de mannen eindigde Olivier Hendriks een dag eerder als zesde in de eindstrijd van de 100 meter, met een tijd van 11,26. De Italiaan Maxcel Ano Manu veroverde het goud: 10,76.