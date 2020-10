Ajax voorbereid op eventueel optreden Arjen Robben

Gravenberch speelde sterk in de oefenwedstrijden in de aanloop naar het nieuwe seizoen. „Zonder hem bouwden we de laatste weken een beetje stroperig op”, vindt Ten Hag. „Al hebben we op zijn positie ook Mohammed Kudus aan het werk kunnen gezien. Die is echter uitgevallen op de training en is nu niet wedstrijdfit.”

Perr Schuurs traint ook weer mee met Ajax. De verdediger viel zaterdag tegen Vitesse uit met een schouderblessure. Edson Álvarez is geschorst voor het uitduel met FC Groningen, al is Ajax nog wel in beroep gegaan tegen die beslissing van de KNVB. Sean Klaiber, overgekomen van FC Utrecht, zit meteen bij de selectie van Ten Hag die niet weet of Arjen Robben alweer inzetbaar is voor FC Groningen.

„We zijn voorbereid op alle scenario’s”, zei Ten Hag. „Arjen is met zijn kwaliteiten een bepalende speler. Hij heeft veel invloed op het spel van FC Groningen dat in mijn ogen een frisse ploeg heeft. We zullen weer moeten knallen.”