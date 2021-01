Feyenoord wacht al ruim 15 jaar op succes in ArenA

Het is niet de eerste schrale periode voor Feyenoord in confrontaties met Ajax. Tussen 1987 (1-3) en 2001 (3-4) wisten de Rotterdammers ook niet van Ajax te winnen in Amsterdam. En ook tussen 1975 (0-1) en 1985 (1-2) was er geen Rotterdams succes. Maar de huidige schraalte is wel de langste.

Er is een hele tijdreis voor nodig om terug te gaan naar het laatste moment van glorie van Feyenoord in de ArenA. Op 28 augustus 2005 wordt het 1-2 en kunnen de Rotterdammers voor het laatst een overwinning in Amsterdam bejubelen.

George W. Bush en eerste iPhone

George W. Bush was toen nog president van de Verenigde Staten, Mark Rutte was nog een vrij onopvallende staatssecretaris in het kabinet Balkenende II, de eerste iPhone moest nog op de markt komen, en in de top-veertig stond Vaag en Stil, de derde postume hit van de het jaar ervoor overleden André Hazes, op de tweede plaats.

Dirk Kuyt en Salomon Kalou tekenden die middag voor de Feyenoord-goals, allebei op een assist van de ander, terwijl Angelos Charisteas in de slotfase iets terugdeed voor Ajax. Feyenoord-middenvelder Ferne Snoyl incasseerde in de tweede helft zijn tweede gele kaart, waardoor de Rotterdammers met een man minder verder moesten. Erwin Koeman stond aan het roer bij Feyenoord, terwijl Ajax getraind werd door Danny Blind.

Angelo Charisteas en Wesley Sneijder trappen af na een doelpunt van Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

24 hoofdrolspelers met voetbalpensioen

Van de 28 spelers die in actie kwamen in de door de huidige scheidsrechtersbaas Dick van Egmond geleide Klassieker zijn er ruime vijftien jaar later nog maar vier actief als prof. Drie Ajacieden en één Feyenoorder. Urby Emanuelson (34) houdt als routinier vooral de bank warm bij FC Utrecht, Nigel de Jong (36) is aan het afbouwen bij Al-Shahani in Qatar, terwijl Ryan Babel (34) bij Galatasaray speelt en zelfs nog Oranje-international is.

Van de veertien Feyenoorders die voor het laatste Rotterdamse succes in Amsterdam tekenden, voetbalt alleen Kalou nog op professioneel niveau. De Ivoriaan die in 2005 Nederlander leek te worden om met Oranje naar het WK te kunnen gaan maar die ambitie doorkruist zag worden door Minister Rita Verdonk, verkaste afgelopen zomer van het Duitse Hertha BSC naar het Braziliaanse Botafogo. De inmiddels 35-jarige Kalou zou na het nee van Verdonk 97 interlands voor Ivoorkust spelen en heeft dit seizoen voor zijn Braziliaanse club 24 wedstrijden gespeeld, waarin hij eenmaal doel trof.

De overige 24 hoofdrolspelers zijn met voetbalpensioen. Van hen verdient Dirk Kuyt een bijzondere vermelding. Die kwam in 2015 terug naar zijn oude liefde Feyenoord en had een groot aandeel in de landstitel van 2017, de eerste van Feyenoord in vijftien jaar. In zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1), tekende hij voor de gehele productie.

Ajax-Feyenoord 1-2. 16. Kalou 0-1, 47. Kuyt 0-2, 79. Charisteas 1-2.

Ajax: Vonk, Trabelsi, Grygera, Escudé (76. Boukhari), Emanuelson, Maduro, Pienaar, De Jong (55. Rosales), Sneijder, Babel, Rosenberg (46. Charisteas).

Feyenoord: Lodewijks, Östlund, Bahia, Paauwe, Greene, Ghaly, Pardo (46. De Graaf), Snoyl, Kuyt, Boussaboun (76. Bosschaart), Kalou.

Rode kaart: Snoyl (Feyenoord/2xgeel). Gele kaarten: Trabelsi, Grygera (Ajax), Paauwe (Feyenoord).