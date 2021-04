Vitesse-boegbeeld Theo Janssen: ’Mooie tijd bij Ajax, maar verder heb ik er niet veel mee’

Theo Janssen heeft een verleden bij zowel Ajax als Vitesse, maar zijn hart ligt voor altijd in Arnhem. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

ARNHEM - Arnhemser dan Theo Janssen vind je ze niet gemakkelijk. De balvaardige middenvelder van weleer timmert tegenwoordig aan de weg als voetbalanalyticus op tv en als trainer in de academie van Vitesse. Aan de vooravond van de bekerfinale spreekt Janssen zich uit over het bijzondere seizoen van Vitesse, de moeilijke jongens in de ploeg en zijn eigen toekomstplannen.