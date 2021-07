Tom Dumoulin bekroont comeback met olympisch zilver, goud voor Primoz Roglic

Het goud ging woensdag naar Primoz Roglic. Dumoulins teamgenoot bij Jumbo-Visma was een klasse apart op het ruim 44 kilometer lange parcours op en rond het racecircuit van Fuji. De Sloveen was ruim een minuut sneller dan zijn ploegmakker. De Australiër Rohan Dennis ging aan de haal met het brons.

Dumoulin begon sterk aan zijn race tegen de klok en zette op het eerste tussenpunt de derde tijd neer. Alleen de Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna en Roglic waren sneller, al was het onderlinge verschil tussen de drie klein, slechts drie seconden.

Na een klein half uur kreeg de Limburger de voor hem gestarte Brandon McNulty in het vizier. Met de Amerikaan als richtpunt stoomde Dumoulin halverwege door naar de tweede tussentijd. In de laatste ronde behield hij zijn tempo, wat resulteerde in zilver, al kwam Dennis nog dichtbij. Hij strandde op drie seconden. Ganna zakte in het tweede deel weg en eindigde uiteindelijk als vijfde, vlak voor de Belgische favoriet Wout van Aert.

Tom Dumoulin nam eerder deze Olympische Spelen ook al deel aan de wegwedstrijd, maar kon daarin geen potten breken. Ⓒ Getty Images

Sportieve break

Dumoulin laste in januari een break in, omdat hij het steeds moeilijker vond „om zijn weg te vinden als de wielrenner.” De druk en de verwachtingen speelden de winnaar van de Giro d’Italia van 2017 parten.

„Ik wil het graag voor iedereen goed doen en ben ik mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten. Het wordt nu tijd om zelf op een rijtje te krijgen wat ik wil”, stlede Dumoulin destijds.

Tom Dumoulin won in 2017 de Giro. Hij is naast Joop Zoetemelk en Jan Janssen de enige Nederlander die een grote ronde heeft gewonnen. Ⓒ HH/ANP

„Niemand is erbij gebaat als ik maar blijf aanmodderen en niemand heeft er iets aan als ik twaalfde word in de Tour of niks presteer op de Olympische Spelen. Ik stelde dit besluit steeds uit, maar ik kan niet goed nadenken en antwoorden vinden als ik volle bak blijf zitten in die wielertrein. Ik moet er dus echt even uit.”

Dumoulin reed na zijn terugkeer op de fiets alleen de Ronde van Zwitserland en het Nederlands kampioenschap tijdrijden, dat hij won, plus een paar rondjes tijdens het NK op de weg.

Bekijk ook: Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen

Annemiek van Vleuten is dolblij met haar gouden plak. Zaterdag veroverde ze op de weg al een zilveren medaille, terwijl ze vijf jaar geleden in Rio in leidende positie viel. Ⓒ HH/ANP

Annemiek van Vleuten

Tijdens een trainingskamp in het Italiaanse skioord Livigno werkte Dumoulin deze zomer nog een training af met Annemiek van Vleuten, die eerder op de dag olympisch goud pakte bij de racen tegen de klok voor vrouwen.

„Op dit moment spring ik ook een gat in de lucht met brons”, vertelde hij toen. „Dat koester ik misschien nog wel meer dan het zilver in Rio. Goud is fantastisch en natuurlijk streef ik daarnaar, maar dat gaat heel lastig worden.

Primoz Roglic was woensdag oppermachtig. Ⓒ HH/ANP

Primoz Roglic

Met zijn gouden medaille laat Roglic zijn Tour de France-drama’s definitief achter zich. Vorig jaar verloor de Sloveen op de voorlaatste dag een zeker lijkende gele trui aan zijn landgenoot Tadej Pogacar, die hem verpulverde in - nota bene - een tijdrit. De zomer stapte Roglic als topfavoriet halverwege de Tour af na een harde valpartij op de derde dag. Pogacar ontbrak woensdag.