Ronald en Erwin Koeman verguld met standbeeld voor hun vader

Koeman, de vader van Erwin en Ronald Koeman, speelde ooit één interland, in 1964. Daarnaast speelde hij 335 officiële duels in het shirt van FC Groningen, waarvan 281 toen de club nog onder de naam GVAV door het leven ging.

Na zijn actieve carrière bleef Koeman in dienst bij de eredivisionist. Hij vervulde er onder meer de functie van trainer en technisch manager. Daarnaast geldt Koeman senior als de „geestelijk vader” van de jeugdopleiding genoemd

„Het is vandaag exact zeven jaar geleden dat onze vader overleed. Dit blijft een emotionele dag voor ons”, aldus Ronald Koeman op de website van FC Groningen. „We missen hem nog altijd iedere dag en wat is het dan fantastisch dat er nu een standbeeld van hem bij het stadion komt te staan. Indrukwekkend. Hij verdient dat ook, vind ik. Ik weet zeker dat hij van bovenaf meekijkt en hier heel trots op is. De hele familie Koeman heeft zich altijd heel welkom gevoeld bij de club. De binding is altijd gebleven.”

Ook Erwin Koeman reageert in woorden van dezelfde strekking. „De familie Koeman is trots en vereerd en dat de club een standbeeld van onze vader cadeau doet aan de supporters. Het is een geweldig eerbetoon en een eeuwig aandenken aan onze vader van zijn club. De band tussen FC Groningen en de familie Koeman is altijd al hecht geweest en die wordt alleen maar sterker. Het is in alle opzichten een bijzondere dag.”