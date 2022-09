Derde seizoen Yuki Tsunoda bij AlphaTauri

Tsunoda (22) reed inmiddels 38 Grand Prixs en is ook verhuisd naar het Italiaanse Faenza, waar de fabriek van AlphaTauri staat. Op dit moment bezet de coureur de zestiende plaats in de WK-stand, met elf punten.

Eerder dit jaar maakte AlphaTauri bekend dat Pierre Gasly volgend jaar ook weer voor het team rijdt. Dat lijkt evenwel te veranderen. Gasly heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar het Franse Alpine, om daar Fernando Alonso te vervangen. Als die deal is afgerond, is de weg naar AlphaTauri vrij voor Nyck de Vries, die daar vorige week in het Oostenrijkse Graz al over sprak met Red Bull-topman Helmut Marko. Gasly is er zelf al uit met Alpine, dat AlphaTauri wel een afkoopsom moet betalen. Het is wachten tot alle formaliteiten zijn afgerond.