Lewis Hamilton na horrorcrash Grosjean: ’Zo dankbaar dat Romain nog leeft’

„Wow, de risico’s die we nemen is geen grap. Voor diegenen die vergeten dat we onze levens voor deze sport en de liefde voor de sport op het spel zetten. Zeer dankbaar voor de FIA en de geweldige hulp die ze direct hebben geboden om Romain in veiligheid te brengen”, zegt hij.

Bij de start van de Grote Prijs van Bahrein crashte Grosjean hard , waarbij zijn F1-bolide in brand vloog. De coureur is in orde, heeft zijn team Haas gemeld. Hij heeft enkele brandwonden opgelopen aan zijn handen en enkels.

Lewis Hamilton Ⓒ ANP/HH

De race werd meteen na het incident gestaakt. De andere F1-coureurs zijn met rode vlaggen terug naar de pitsstraat gestuurd.

Grosjean schoot op hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding na in aanraking te zijn gekomen met de wagen van Daniil Kvyat. Daarbij vloog de bolide van Grosjean meteen in brand. De Fransman kon met hulp van race marshals snel zijn wagen en de vuurzee verlaten.

Op beelden was te zien hoe Grosjean terug naar de pitsstraat werd gebracht. Hij is vervolgens naar het medisch centrum vervoerd voor verdere controle en behandeling van zijn brandwonden.

Bij de start bleef Lewis Hamilton op de eerste plek. Max Verstappen nam de tweede plaats over van Valtteri Bottas.