Bedreigde PSV-bestuurders Toon Gerbrands en John de Jong gaan door

„De persoonlijke veiligheid was op sommige momenten in het geding”, zegt de algemeen directeur. „De recherche is voor onderzoek bij mij thuis geweest. Ook moesten er camera’s worden opgehangen. Blijkbaar is dat de prijs die men tegenwoordig betaalt voor deze functie.”

„Ik voelde me een beetje vogelvrij verklaard. In 18 jaar betaald voetbal heb ik dit nog nooit meegemaakt. Je mag mij als PSV-directeur beoordelen, dat is prima, maar de grenzen worden bereikt als het gaat om persoonlijke normen. Daar hoort verschil tussen te zitten en dat vergeten de mensen eromheen.”

Na gesprekken met onder meer de raad van commissarissen, sponsoren, supporters, spelers en stafleden besloten Gerbrands en De Jong door te gaan met hun werkzaamheden bij PSV, dat al maanden tegenvallend presteert. „We laten dit nu allemaal achter ons en richten onze blik op de toekomst. De directie is verantwoordelijk en zal nadrukkelijk de kar trekken.”