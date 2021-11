Premium Het beste van De Telegraaf

Afgeschreven Bruma nu topscorer bij PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bruma viert de 2-0. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Wie voor dit seizoen voorspeld zou hebben dat Bruma op éénderde van het Eredivisie-seizoen de meest scorende PSV’er zou zijn, was op hoongelach getrakteerd. De Portugees, die eerder het stempeltje duurste miskoop allertijden van PSV kreeg, was alleen nog in Eindhoven, omdat een overgang naar Besiktas afketste. Maar bij de 2-0 zege van PSV op Vitesse was Bruma de grote blikvanger als maker van de schitterende tweede goal én als nooit verwachte clubtopscorer.