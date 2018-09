Ramos breekt verzet van dapper Napoli

Het werd 1-3 voor De Koninklijke. En dat was na de 3-1 zege in het Santiago Bernabeu ruim voldoende voor de ploeg van Zinedine Zidane: 2-6.

Napoli begon uitstekend aan het achtstefinaleduel in het eigen Stadio San Paolo. De dappere Italianen zetten Real brutaal onder druk en kwamen in totaal tot elf schoten. Zoveel doelpogingen zag Zidane zijn ploeg sinds zijn aantreden in januari 2016 nog niet incasseren in een eerste helft.

Al die schoten resulteerden - helaas voor Napoli - in slechts één doelpunt. De bij vlagen ongrijpbare Dries Mertens schoot in de 24e minuut na een vlotte combinatie hard raak met links. Marek Hamsik verzorgde de assist.

Dries Mertens haalt uit en zorgt voor de 1-0. Ⓒ Reuters

Sergio Ramos

In de tweede helft kon Napoli het niet meer opbrengen om Real onder druk te blijven zetten. De 1-1 van Sergio Ramos, zeven minuten na rust, had een verlammende werking op de thuisploeg. De aanvoerder knikte raak nadat hij landgenoot Raul Albiol in de lucht had geklopt na een hoekschop van Toni Kroos.

Vijf minuten later deelde Ramos de genadeklap uit. Opnieuw was hij met het hoofd trefzeker uit een corner en opnieuw kwam die van de voet van Kroos. Mertens raakte de bal nog aan, maar het was niet genoeg om het leer uit het net te houden.

Milik

Twintig minuten voor tijd kwam Arek Milik nog in het veld bij Napoli. De Pool werd afgelopen zomer voor 32 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar viel al snel dit seizoen weg met een afgescheurde voorste kruisband. Maar ook met Milik in het veld lukte het de Napolitanen niet om ook maar een van de vier benodigde doelpunten te maken.

Sterker nog: Real Madrid maakte nog een derde doelpunt. Invaller Alvaro Morata pikte een treffer mee en dus staat de titelverdediger voor het zevende jaar op een rij in de kwartfinale.