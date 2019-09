Bertens emotioneel: ’Ik ben er ziek van en klaar mee’

Kiki Bertens (l) feliciteert Julia Görges met haar overwinning. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - Haar stem breekt, de tranen branden in haar ogen. Kiki Bertens is ontgoocheld en weet het even ook niet meer. Ze draait eigenlijk een geweldig seizoen en haalt punten voor de wereldranglijst bij de vleet. Maar op de grandslamtoernooien wil het maar niet lukken.