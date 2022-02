Formule 1 wil nog niet vooruitlopen op race in Rusland

Op dit moment staat de Grand Prix van Rusland op 25 september op de rol. Het is de laatste keer dat de Formule 1 Sotsji aandoet, vanaf volgend jaar staat de race gepland ten noorden van Sint-Petersburg.

Vooralsnog, althans. ,,De Formule 1 houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zoals vele anderen. Op dit moment geven wij geen verder commentaar met betrekking tot de race die gepland staat voor september. We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen”, meldt het management van de koningsklasse in een statement.”

Overigens zou de Champions League-finale dit jaar, op 28 mei, in Sint-Petersburg worden gespeeld. Ook dat lijkt op dit moment zeer onwaarschijnlijk. In 2014 ging de eerste Grand Prix in Sotsji wel door, zo’n half jaar na de annexatie van de Krim.