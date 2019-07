Max Verstappen wint chaotische GP van Duitsland

De eindoverwinning in Duitsland betekent voor Verstappen de zevende zege in de Formule 1 en zijn tweede dit seizoen. Eerder dit seizoen wist hij de GP van Oostenrijk te winnen. Naast zijn twee zeges dit jaar finishte Verstappen als eerste in Spanje (2016), Maleisië (2017) en Mexico (2017 en 2018).

Slechte start

Verstappen kende een slechte start. De coureur van Red Bull, die als tweede van start ging, zakte meteen terug naar P4. Ook zijn teamgenoot Pierre Gasly zakte weg van P4 naar de achtste plek. Het lukte Verstappen weer om een plekje op te schuiven, derde achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

Het begin was chaotisch. Na de crash van Sergio Perez, die achterwaarts de muur in knalde, reed bijna iedereen naar binnen voor intermediates.

De virtual safety car moest er weer aan te pas komen toen Daniel Ricciardo in de 15e ronde opeens problemen kreeg kreeg. De motor leek te ploffen. Even later was Carlos Sainz die spinde, maar de Spanjaard kon verder.

Verstappen spint

Ondertussen bleef de achterstand van Verstappen op Bottas schommelen rond een seconde. De Nederlander viel weer terug na P4 nadat hij zijn banden had gewisseld voor mediums. Niet veel later spinde hij half door het gras heen. Verstappen kreeg zijn bolide wel weer netjes op de baan en kon de race vervolgen.

Chaos bij pitstop Hamilton

Even later spinde ook Hamilton. Zijn pitstop draaide uit op chaos. Hij had een nieuwe vleugel nodig en ook stonden er ook geen banden. pas na 50 seconden kon Hamilton weer weg. Inmiddels was hij teruggevallen naar P5. Hij kreeg ook nog eens een tijdstraf van 5 seconden aan zijn broek, omdat hij aan de verkeerde kant van de 'bollard' de pits in ging.

Omdat ook Bottas de pitstop inreed, profiteerde Verstappen en schoof door naar P1. Het lukte de Nederlander om Bottas en Hamilton achter zich te houden. Ook na een pitstop voor een nieuw setje intermediates bleef de coureur van Red Bull aan de leiding. Na pitstop nummer vijf (!) reed Verstappen eventjes op de zesde plek maar hij pakte de koppositie al snel weer terug om die net meer uit handen te geven.

