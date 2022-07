’Matthijs de Ligt gaat naar Bayern en is heel blij’

De Ligt zou voor maximaal 80 miljoen euro de overstap van Juventus maken en een meerjarige verbintenis tekenen bij Der Rekordmeister. In Turijn won de Oranje-international in drie seizoenen eenmaal de landstitel, één keer de Coppa Italia en één keer de Italiaanse Super Cup. Vorig jaar eindigde Juventus als vierde in de Serie A, op zestien punten van landskampioen AC Milan.

De Ligt, die in 2019 door Juventus voor 75 miljoen euro werd gekocht van Ajax, komt in Beieren samen te spelen met Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Het duo werd eerder in de zomer al opgepikt in Amsterdam.

De Afrikaanse topvoetballer Sadio Mané geldt voor het komende seizoen als de andere topaankoop van Bayern. De Senegalees kwam over van Liverpool en moet de naar FC Barcelona vertrokken Robert Lewandowski doen vergeten in de aanval. Bayern München werd de laatste tien jaar kampioen van Duitsland. De club, die onder leiding staat van trainer Julian Nagelsmann, won in 2020 voor het laatst de Champions League.