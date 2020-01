Haaland maakt sensationeel debuut bij Dortmund

Erling Haland mag de bal meteen mee naar huis nemen bij zijn debuut voor Borussia Dortmund. Ⓒ Reuters

AUGSBURG - Erling Haaland is bij zijn debuut voor Borussia Dortmund zijn gewicht in goud waard gebleken. In de 35 minuten die hem gegund waren bij zijn invalbeurt tegen FC Augsburg (3-5 zege) scoorde de veelbesproken Noor liefst drie keer.