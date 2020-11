Gudde baalt van KNVB-beker: ’Hele grote teleurstelling’

De voetbalbond besloot dinsdagavond 26 amateurclubs uit het speelschema te halen toen bleek dat veel coronamaatregelen voorlopig worden gehandhaafd. „Dit is absoluut een heel grote teleurstelling”, reageert Gudde. „Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen.”

Premier Rutte vertelde dinsdagavond tijdens een persconferentie dat het amateurvoetbal in ieder geval voor half december niet wordt hervat, vanwege het nog steeds hoge aantal coronabesmettingen. Daardoor kunnen de amateurclubs ook begin december nog niet in actie komen in de KNVB-beker. De nationale voetbalbond zag geen andere oplossing meer om met alleen profclubs verder te gaan in het bekertoernooi. De 26 amateurclubs die nog in het bekertoernooi zaten, ontvangen een financiële vergoeding en mogen volgend seizoen aan de KNVB-beker deelnemen.

Perspectief

„Het verder doorschuiven van de eerste en tweede bekerronde naar de tweede competitiehelft is niet mogelijk, door de krappe speeldagenkalender van het betaald voetbal”, stelt Gudde. „Om het bekertoernooi dit seizoen uit te spelen, is het daarom helaas noodzakelijk om alleen met de betaald voetbalclubs door te gaan. Maar ook bij die clubs rijzen de problemen. We gingen er vanuit dat we een half seizoen zonder publiek moesten spelen en die deadline nadert zonder perspectief op zelfs maar het mogen onderzoeken van oplossingen. Zonder stadionbezoeken valt bij die clubs zo’n zestig procent van de omzet weg, dat is gewoon niet lang vol te houden.”

De directie van de KNVB en andere vertegenwoordigers uit de sportwereld hebben volgende week opnieuw een gesprek met minister Van Ark (Medische Zorg en Sport), waarbij ook de problemen en deadlines van het voetbal opnieuw worden besproken.

Het schrappen van amateurverenigingen uit de KNVB-beker heeft gevolgen voor de rest van het toernooi. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ nemen zaterdag ook deel aan de loting voor de tweede ronde, net als de elf winnaars van profclubs die in oktober onderling tegen elkaar hebben gespeeld en de acht profclubs die nu niet tegen een amateurclubs in actie hoeven te komen.

Negen clubs krijgen vrijstelling

Om in de achtste finales van het bekertoernooi op zestien clubs uit te komen, zullen er in de tweede ronde door veertien profclubs zeven wedstrijden worden gespeeld. De negen clubs die na de loting overblijven, krijgen een vrijstelling voor de achtste finales.

De tweede ronde van de KNVB-beker staat voor 15, 16 en 17 december op het programma. De achtste finales staan gepland voor 19, 20 en 21 januari 2021.