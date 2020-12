NBA-ster Kyrie Irving ’reinigt’ basketbalhal met verbrande salie

De NBA-ster speelde vrijdagnacht met de Brooklyn Nets een voorbereidingswedstrijd bij de Boston Celtics, zijn oude ploeg. Voor het duel in de Boston Arena vertoonde Irving zich met een schaaltje verbrande salie in de zaal. De NBA-ster ging met een houten geurstokje het basketbalveld rond om de boel te ’reinigen’. Het was een eerbetoon aan zijn Indiaanse afkomst. Irving’s moeder was een lid van Sioux-stam.

„Door dit te doen, reinig je de energie in de ruimte waardoor je meer balans hebt”, legde Irving uit. „Ik doe dit thuis ook hoor. En ik deed het ook voor de vorige wedstrijd, in ons eigen stadion Ik ben ook van plan om dit voor elke wedstrijd te doen, als men het mij toestaat. Het draait vooral om het voelen van een connectie, om jezelf goed te doen voelen en veilig.”

„Weet je, dat is gewoon zijn ding”, reageerde zijn ploeggenoot Kevin Durant met een knipoog. „Kyrie doet het waarschijnlijk thuis als hij hij gaat gamen. Het geeft ons energie, hij reinigt ook steeds de kleedkamer. We respecteren dat want daarna speelt hij gewoon zo goed als hij kan.”