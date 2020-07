’Ouderen moeten nadenken of ze wel naar voetbalstadion willen komen’

Het betreft hier een risicogroep, met betrekking tot besmettingen met het coronavirus.

„Misschien als je wat ouder bent en het virus is nog niet helemaal verdwenen uit Nederland is dat iets om rekening mee te houden”, aldus De Jong. „Volg dan eerst de wedstrijden via de televisie. We moeten het allemaal gezamenlijk gaan doen en daar hoort ook individuele verantwoordelijkheid bij. Als je hoest of koorts hebt, blijf dan ook thuis.”

Vanaf augustus gaan de Eredivisieclubs onderling oefenen, op 12 september staat de start van de competitie gepland. De Jong: „In de oefenduels kunnen we kijken hoe we op een veilige manier het publiek weer geleidelijk aan in de stadions kunnen krijgen. Dat doen we in nauw overleg met de politie, de burgemeesters en de GGD. Ook dit moeten we samen doen.”

Binnenkort presenteren de clubs een protocol van hoe een en ander in zijn werk moet gaan. „De opzet is uiteraard op termijn weer voor volle stadion te spelen”, zegt De Jong.