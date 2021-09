Valse start voor Oranjevrouwen onder nieuwe bondscoach

Kort na de hervatting kwam Tsjechië op voorsprong dankzij Andrea Staskova. Pas in de 83e minuut kwam Nederland langszij, dankzij topscorer Vivianne Miedema. Het was de eerste wedstrijd van Oranje onder leiding van Mark Parsons. De Engelsman volgde deze zomer de succesvolle Sarina Wiegman op als bondscoach.

Oranje verzuimde tegen de Tsjechen voor rust afstand te nemen, hoewel de kansen er wel waren. Jackie Groenen schoot in vrije positie naast, Stefanie van der Gragt zag een aardige volley gestopt door keepster Barbora Votikova, Miedema miste het doel maar net met een kopbal en Shanice van de Sanden had de bal nog een keer voor het intikken, maar deed dat niet.

Tegengoal na rust

Vervolgens ging het kort na de hervatting mis voor Nederland. Uit een van de spaarzame aanvallen van de Tsjechen scoorde Staskova. Ze nam de bal goed aan en schoot beheerst langs keeper Sari van Veenendaal. In de eerste helft had Tsjechië ook al gescoord, maar die treffer werd wegens duwen afgekeurd.

Met Lineth Beerensteyn voor Van de Sanden zette Nederland aan voor een offensief. Pas nadat Lieke Martens op de lat had geschoten, werd het in de 83e minuut gelijk. Miedema scoorde na een pass van Aniek Nouwen. Vervolgens raakte invalster Victoria Pelova ook nog eens de paal. Sherida Spitse maakte na bijna 70 minuten haar rentree. De recordinternational ontbrak bij de Olympische Spelen, omdat ze kort voor het begin van het toernooi geblesseerd raakte.

De eindronde wordt in 2023 gespeeld in Nieuw-Zeeland en Australië. De volgende wedstrijd in de reeks van Oranje is tegen IJsland, komende dinsdag. Nederland is al geplaatst voor het Europees kampioenschap, dat volgend jaar in Engeland wordt gehouden. Bij de Olympische Spelen van Tokio werd Oranje in de kwartfinale uitgeschakeld door de Verenigde Staten, van wie het ook de finale van het WK in 2019 verloor.

Van Veenendaal was duidelijk in haar reactie. „Ik heb een slecht gevoel, het was niet top. Maar we gaan geen excuses verzinnen, dat hebben we nooit gedaan”, zei ze bij de NOS. „We wisten wel dat het echt niet vanzelf zou gaan”, vervolgde Van Veenendaal. „We moesten gewoon goed voetballen om van deze tegenstander te winnen. Bij vlagen hebben we dat misschien wel gedaan, maar 1-1 is gewoon niet goed. Het ligt aan ons, daar kunnen we duidelijk in zijn. Volgende week tegen IJsland moet het echt beter.”