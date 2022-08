Stunt: Tsitsipas verliest van qualifier op US Open, Kyrgios na ’nachtmerrie’ wél door

De 24-jarige Tsitsipas begon dramatisch aan het duel met de mondiale nummer 94. Pas bij een 6-0 5-0-achterstand wist hij een game te winnen. In de derde set leek Tsitsipas het duel langzaam maar zeker naar zich toe te trekken en in de vierde set nam hij een 4-2-voorsprong. De Griek wist echter geen vijfde set af te dwingen en ging in de fout op het negende wedstrijdpunt voor Galan.

Tsitsipas is er in New York nog nooit in geslaagd de tweede week te halen. Vorig jaar verloor hij in de Verenigde Staten de derde ronde, zijn beste prestatie op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Van de Zandschulpt ontloopt Fritz

Tegelijkertijd werd ook de als tiende geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uitgeschakeld. Hij werd in vier sets verrast door zijn landgenoot Brandon Holt. Het werd 6-7 (3) 7-6 (1) 6-3 6-4 voor de nummer 303 van de wereld.

Fritz (24) had in de derde ronde de tegenstander kunnen worden van Botic van de Zandschulp, die als 21e geplaatst is in New York. Nooit eerder reikte Fritz in eigen land verder dan de derde ronde.

Kyrgios verslaat vriend Kokkinakis in ’nachtmerrie’

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft ten koste van zijn vriend en landgenoot Thanasi Kokkinakis de tweede ronde van de US Open bereikt. Kyrgios, als 23e geplaatst in New York, was in het Arthur Ashe-stadion in drie sets te sterk voor Kokkinakis: 6-3 6-4 7-6 (4). „Dit was eerlijk gezegd een nachtmerrie, wij willen nooit tegen elkaar spelen”, zei Kyrgios. „Ik kan niet wachten om samen met hem te dubbelen aan dezelfde kant van het net.”

Nick Kyrgios bedankt zijn maatje Thanasi Kokkinakis Ⓒ ANP/HH

Kyrgios (27) en Kokkinakis (26) wonnen begin dit jaar als dubbel de Australian Open. De twee Australiërs spelen in New York ook weer samen. De loting voor het enkelspel leverde echter in de eerste ronde een confrontatie op tussen de twee vrienden. Ze kwamen de baan op nadat Serena Williams in een volgepakt stadion haar mogelijke afscheid nog even had uitgesteld door Danka Kovinic te verslaan.

„Ik ga deze avond nooit vergeten”, zei Kyrgios. „Het was heel gek om na Serena’s mogelijke laatste wedstrijd voor een recordaantal toeschouwers tegen een van mijn beste vrienden te spelen. We kennen elkaars spel door en door. Dit was daarom een van de meest oncomfortabele partijen ooit in mijn carrière. Ik probeerde hem vooral niet aan te kijken. Ik had het gevoel dat dat me een beetje hielp.”

Kyrgios bereikte vorige maand de finale van Wimbledon, waarin hij het moest afleggen tegen de Serviër Novak Djokovic. In de aanloop naar de US Open won de huidige nummer 25 van de wereld het ATP-toernooi van Washington en met Kokkinakis pakte hij de dubbeltitel in Atlanta.