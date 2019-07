Sport Kort: Anderlecht heeft Sandler binnen

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

18.32 uur: Manchester City leent Philippe Sandler komend seizoen uit aan Anderlecht. De 22-jarige verdediger uit Amsterdam wordt bij de Belgische recordkampioen herenigd met Vincent Kompany, onder wiens hoede hij afgelopen jaar ervaring opdeed bij City. De Belgische verdediger keerde deze zomer als trainer-speler terug in Brussel.

16.12 uur: Schoonspringster Celine van Duijn is bij de wereldkampioenschappen in Gwangju als tiende geëindigd op de 10-metertoren. De 26-jarige Amersfoortse kwam in de finale tot 309,40 punten. Van Duijn had zich een dag eerder met het bereiken van de finale al verzekerd van een olympisch deelnamebewijs.

15.26 uur: Fabian Serrarens gaat aan de slag in Polen. De 28-jarige spits, die afgelopen seizoen degradeerde met De Graafschap, heeft voor twee jaar getekend bij Arka Gdynia. Die club eindigde afgelopen jaar als dertiende op het hoogste Poolse niveau.

14.59 uur : De transfer van aanvaller Sébastien Haller van Eintracht Frankfurt naar West Ham United is afgerond. Zowel de Duitse als de Engelse club heeft de overgang van de Fransman woensdag bevestigd. De transfersom zou zo'n 50 miljoen euro bedragen.

14.45 uur: Jacco Arends beëindigt zijn topsportloopbaan. De 28-jarige badmintonner heeft niet het idee dat hij zich nog veel verder kan verbeteren en is toe aan nieuwe uitdagingen, meldt hij op sociale media. „Het was zeker geen makkelijke beslissing. Maar ik heb mezelf altijd beloofd te stoppen als ik geen progressie meer zie”, aldus Arends, wiens hoogtepunt zijn deelname aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was. Arends blijft nog wel actief op clubniveau, meldt hij.

14.02 uur: Het Italiaanse talent Andrea Bagioli wordt volgend jaar prof bij wielerploeg Deceuninck - Quick-Step. De 20-jarige renner maakte dit jaar onder meer indruk met twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van de Isard, een beloftenkoers. Bagioli tekent bij het Belgische team een contract voor twee jaar.

12.11 uur Robert Waseige, voormalig bondscoach van de nationale voetbalploeg van België, is overleden. Hij was bondscoach van de Rode Duivels tussen 1999 en 2002. In die periode nam hij met de ploeg deel aan Euro 2000 en het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Waseige werd 79 jaar.

10.54 uur Steve Bruce is de komende drie seizoenen trainer van Newcastle United als opvolger van de naar China vertrokken Rafael Benitez. Bruce was voor het laatst werkzaam bij Aston Villa. Daar werd hij begin oktober vorig jaar ontslagen.

Steve Bruce Ⓒ BSR Agency

09.00 uur Oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko is per 1 juli de nieuwe voorzitter van VVCS, de vereniging van contractspelers. Hij is de opvolger van Danny Hesp, die na veertien jaar heeft besloten om een stapje terug te doen.

08.11 uur Twee Russische boksers hebben ondanks een schorsing vanwege overtreding van de dopingregels toch aan toernooien meegedaan. Islam Dasjajev en Alena Tokartsjoek kwamen in officiële toernooien uit, terwijl ze door het Russische antidopingbureau Rusada waren uitgesloten van wedstrijden.

07.11 uur Zwemster Sharon van Rouwendaal is bij de WK in Zuid-Korea als elfde geëindigd op de 5 kilometer in het open water. Eerder had de 25-jarige Nederlandse zich met een tiende plaats op de 10 kilometer gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio. Daar verdedigt ze haar olympische titel.

Sharon van Rouwendaal voor de start van de 5 kilometer open water Ⓒ REUTERS