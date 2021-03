Jong Oranje begint EK onder 21 jaar met teleurstellend gelijkspel

Andrei Ciobanu schiet op fantastische wijze de 1-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Jong Oranje is het EK onder de 21 jaar in Hongarije begonnen met een gelijkspel. In de groepswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië kwam men niet verder dan 1-1.