Oranje-spits Vincent Janssen helpt het Antwerp van trainer Van Bommel aan punt

Daarmee voorkwam Janssen dat Club Brugge, met de eveneens voor het WK opgeroepen Noa Lang, het door Mark van Bommel getrainde Antwerp passeerde op de ranglijst.

De bijzonder actieve Lang had, bij pas zijn vierde basisplaats in de competitie dit seizoen, in veel Brugse kansen een aandeel. Uit een vrije trap van de Oranje-international kopte Denis Odoi al vroeg in de wedstrijd net over. Aan de andere kant moest doelman Simon Mignolet met een redding voorkomen dat Calvin Stengs uit een corner rechtstreeks scoorde.

Janssen

Centrale verdediger Brandon Mechele zette Brugge met een kopbal in de 34e minuut op voorsprong. De zorgen voor Van Bommel werden groter toen Ferran Jutglà met een schot na ruim een uur voor de 2-0 zorgde. Het doelpunt kwam op naam van Lang, die onbewust de bal licht had beroerd.

Antwerp kwam in het laatste kwartier alsnog terug, met dank aan Janssen. Eerst bediende de aanvaller, over ruim een week mogelijk basisspeler van Oranje in het WK-duel met Senegal, de ingevallen Frey: 2-1. Een minuut later kreeg Antwerp een strafschop na een overtreding van Mechele op Christopher Scott. Janssen schoot de bal overtuigend binnen.